Celebra-se, esta segunda-feira, o dia Nacional do Vinho. Portugal é líder Mundial de no consumo de vinho por habitante. Os dados foram conhecidos em Abril de 2017, através da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que com base em dados de 2015, revelou as conclusões, que provam isso mesmo.

Considerando a importância desta bebida no país, a TVI24 falou com a nutricionista Lillian Barros para saber mais sobre este "néctar dos deus" e conhecer o seu lado mais positivo. Sim, porque há motivos para um consumo diário de um copo de vinho.

Veja aqui cinco bons motivos:

Prevenção cardiovascular - "Como por exemplo o colesterol e a manutenção da tensão arterial. O vinho é rico em polifenóis, sendo um deles o excelente resveratrol, uma substância rica em antioxidantes que ajuda a cuidar dos vasos sanguíneos evitando a formação de coágulos e que por isso reduz o colesterol"

Relaxamento - "Ao bebermos vinho estamos a libertar endorfinas que leva com que as pessoas se sintam mais relaxadas"

Valor calórico - "Menor valor calórico a par da cerveja, o seu teor de álcool é reduzido em relação as bebidas brancas"

Retardamento do envelhecimento - "Para além do envelhecimento ajuda no retardamento do Alzheimer e alguns tipos de cancro"

Reforça o sistema imunitário - "Ajuda no combate ás gripes, constipações e outras infeções por causa dos seus antioxidantes"

Apesar dos benefícios, Lillian Barros alerta que o seu consumo deve ser feito com moderação e equilíbrio.