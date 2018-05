Hayden Paddon (Hyundai i20) foi transportado de helicóptero para o hospital após sofrer um acidente na sétima classificativa do Rali de Portugal, em Ponte de Lima, que levou à neutralização da prova.

O neozelandês liderava a sexta prova do campeonato do mundo, após seis especiais cronometradas, com 3.2 segundos de vantagem sobre o espanhol e seu companheiro de equipa Dani Sordo, quando embateu numa zona de pedras, no início do troço de Ponte de Lima.

Paddon foi transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, por precaução depois de ele e o seu navegador, Sebastian Marshall, terem saído pelo próprio pé do carro.

SS7 update: Car #6 suffered an impact after 2.4km and blocked the stage. Crew exited the car on their own. @HaydenPaddon being taken to hospital for precautionary check. Updates to follow. #WRC #HMSGOfficial #RallydePortugal @sebmarshall

— Hyundai Motorsport (@HMSGOfficial) 18 de maio de 2018