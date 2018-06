Valtteri Bottas elogiou o desempenho do Mercedes no fim de semana deste GP da Áustria e, depois de ter conquistado a pole position para a Corrida deste domingo, garantiu que vai com tudo para ganhar a nona prova do Mundial de Fórmula 1:

“Durante todo o fim de semana temos melhorado a configuração do carro e tem corrido melhor. Consegui melhorar da primeira para a segunda ronda. Quero chegar à primeira curva a liderar. Tenho mais fome de vitória do que ninguém.”