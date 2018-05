Jorge Lorenzo está a tratar do seu futuro no MotoGP fora da Ducati e a hipótese de correr numa Yamaha em 2019 esta em cima da mesa.

Valentino Rossi não teve uma relação pacífica com o espanhol quando ambos partilharam os lugares da equipa oficial. E a perspetiva de Lorenzo pilotar na próxima época uma M1 de uma equipa satélite (ainda não designada) mereceu do italiano um primeiro comentário em tom de brincadeira.

"Depois de tentar bloquear as opções de Zarco agora parece que eu posso tentar fazer o mesmo com Lorenzo", brincou Ross tendo como referência os rumores não comprovados sobre um eventual veto seu à possibilidade de Zarco de receber uma moto de fábrica neste ano.

Mais a sério, como relata o «Motorsport.com», «Il Dottore» teve mais em conta os três títulos mundiais que Lorenzo obteve ao serviço da equipa do triplo diapasão: “Se ele voltar para a Yamaha será muito difícil vencê-lo, mas a situação é semelhante neste ano com Zarco, que também está muito rápido. Acho que pode ser muito positivo para todos verem um piloto com um estilo tão especial como ele a pilotando a Yamaha."