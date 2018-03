Miguel Oliveira ficou com o sexto melhor tempo do primeiro dia de Treinos Livres para o GP do Qatar de Moto2 – prova que abre a temporada neste fim de semana.

O piloto português teve como melhor registo nesta sexta-feira o tempo de 2m1.106s, realizado na sessão desta tarde, ficando a 0.174s de Álex Marquez, que foi o melhor do dia rodando no Circuito de Losail em 2m0.932.

Miguel Oliveira tinha conseguido o segundo melhor tempo na sessão da manhã quando fez

2m01.837s.

Sam Lowes acabou por ficar com o segundo melhor tempo absoluto desta sexta-feira, a 0.038s de Márquez, e Francesco Bagnaia com o terceiro, a 0.053s.

