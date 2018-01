Stéphane Peterhansel (Peugeot) venceu a 10.ª etapa do Dakar com tranquilidade. O cenário nos automóveis foi bem diferente do que foi vivido nas motos. Sem dramas, o "Monsieur Dakar" completou os 373 km cronometrados sem percalços, para chegar à final com o tempo de 4h43m5.

Em segundo apareceu o sul-africano Giniel de Villiers (Toyota) com uma diferença de 8m46s e a fechar o pódio Carlos Sainz (Peugeot) com uma diferença de 13 minutos para o vencedor da tirada.

O piloto espanhol continua bem colocado na liderança da geral que viu Peterhansel subir para o segundo posto anteriormente detido por Nasser Al-Attiyah (Toyota) que teve um dia mais atribulado. O piloto qatari partiu um triângulo de suspensão do seu Hilux e terminou em nono lugar com uma diferença de 29 minutos para Peterhansel.

Classificação Geral (Top 5)