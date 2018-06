Bruno de Carvalho já foi oficialmente afastado da SAD do Sporting. O antigo presidente do Sporting, que foi destituído do Conselho Diretivo na assembleia geral destitutiva de sábado, foi substituído no cargo pelo também ex-líder do clube verde e branco, Sousa Cintra.

A nota da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com data de 24 de junho, confirma a "cessação de funções" de Bruno de Carvalho.

Entretanto, noutra nota da mesma conservatória, Sousa Cintra foi nomeado administrador da SAD verde e branca, ele que substituirá Bruno de Carvalho à frente do organismo. A nota tem também a data de 24 de junho, legitimando a ocupação do cargo por Sousa Cintra.