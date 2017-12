O Sport Lisboa e Benfica, em comunicado publicado na sua página na internet, afirma que "desconhece totalmente a existência" de um processo de investigação levado a cabo pela Polícia Judiciária, sobre alegado aliciamento de jogadores do Rio Ave, na época 2015/16, de forma a facilitarem a vitória do clube de Lisboa.

Face à notícia, veiculada por alguma imprensa neste sábado, o Benfica, embora assegure desconhecer a investigação, adianta-se negando "qualquer envolvimento do clube nesta situação e garante que todos os responsáveis pela promoção e divulgação desta calúnia serão responsabilizados criminalmente".

Basta uma investigação mais cuidada para se provar a falsidade desta denúncia tendo em conta que, dos quatro jogadores invocados, um encontrava-se em Espanha, outro não foi convocado (estava castigado por acumulação de cartões amarelos) e os outros dois foram curiosamente apontados pela generalidade da crítica como dos melhores em campo por parte do Rio Ave", frisa o comunicado do Benfica.

De acordo com os jornais Correio da Manhã e O Jogo, jogadores do Rio Ave terão sido aliciados para facilitarem a vitória benfiquista em Vila do Conde, num jogo que era crucial para a conquista do título de campeão.

O desportivo O Jogo adianta mesmo que há mais dois jogos do Benfica que estão a ser alvo de investigação.

Desejando que "as autoridades e a justiça desenvolvam o seu trabalho para o rápido e cabal esclarecimento de mais esta manipulação", o clube considera que a notícia "insere-se numa vasta campanha que foi montada de forma a levantar suspeitas, denegrir a imagem do Sport Lisboa e Benfica e o mérito das suas vitórias desportivas, de uma forma até um pouco tosca".