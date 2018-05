A FIA anunciou a manutenção da penalização a Sergey Sirotkin para o GP de Espanha de Fórmula 1 que impõe ao piloto russo das Williams a descida de três lugares na grelha de partida depois de realizada a Qualificação.

Sirotkin colidiu com o Force India de Sergio Pérez logo na primeira volta do GP do Azerbaijão abandonando sem seguida, mas não se livrando logo nesse fim de semana da penalização por um dos muitos incidentes que marcaram a quarta prova do Mundial de F1.

A Williams pediu uma revisão da penalização, mas os comissários não só notaram que a equipa não apelou da decisão na altura como, agora, não apresentou evidências novas e decidiram unanimemente não aceitar a revisão.

“Este é um caso em que um carro choca com a traseira de outro e não foi similar a outros incidentes da primeira volta em que os carros estavam lado a lado. A penalização foi similar a outras penalidades por colisões similares e foi consistente com o mínimo de penalidades na grelha dadas anteriormente”, referiram os comissários como veicula o «F1.com».