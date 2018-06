Sébastien Ogier (Ford M-Sport) é o primeiro líder do Rali da Sardenha tenso sido o mais rápido na superespecial de 2 km «Ittiri Arena Show» que nesta quinta-feira abriu a sétima prova do WRC.

O segundo classificado do Mundial de Ralis foi 1 décimo de segundo mais rápido do que Andreas Mikkelsen (Hyunday) e deixou o líder do WRC, Thierry Neuville (Hyundai) a 7 décimos.

“O plano é tentar fazer um bom fim de semana. Tivemos uma velocidade muito boa na etapa anterior em Portugal, mas terminamos sem pontos. A velocidade não chega, precisamos de evidenciar a consistência”, afirmou Ogier citado pelo «WRC.com».

Classificação do Rali da Sardenha após o primeiro dia:

1. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), 2m02.7s

2. Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), +0.1s

3. Thierry Neuville (Hyundai i20), +0.7s

4. Elfyn Evans (Ford Fiesta), +0.9s

5. Hayden Paddon (Hyundai i20), +1.6s

6. Esapekka Lappi (Toyota Yaris), +1.7s

7. Teemu Suninen (Ford Fiesta), +1.8s

8. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), 1.9s

9. Mads Ostberg (Citroën C3), +1.9s

10 Ott Tänak (Toyota Yaris), +2.5s

...

O Rali da Sardenha prossegue nesta sexta-feira com o primeiro dia a doer com oito especiais cronometradas.