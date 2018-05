Cabeça de cartaz no Rali de Portugal, Sébastien Ogier surpreendeu ao descartar esperanças de vencer a prova portuguesa neste ano.

O piloto do Ford Fiesta da M-Sport chega a Portugal na liderança do Mundial de Ralis, mas também com a hipótese de bater o recorde de Markku Alen de cinco triunfos na prova.

Para o pentacampeão do mundo francês, a sexta vitória em Portugal afigura-se improvável, como referiu ao «WRC.com».

“É claro que eu gostaria de conseguir outra vitória – isso não está em questão –, mas eu preferiria não pensar nisso agora. O desafio de partir em primeiro é muito grande e eu acredito que as minhas hipóteses de ganhar são muito pequenas.”

Como líder do WRC – com 10 pontos de vantagem sobre Thierry Neuville (Hndai) –, Ogier será o primeiro a partir em Lousada. Mas nem é a primeira especial a que deixa o francês mais apreensivo.

“A primeira etapa não deverá ser muito má, mas o problema sãos seguintes – espcialmente Ponte de Lima –, são muito secas. No ano passado houve um pouco de humidade na sexta-de manhã, o que me ajudou, mas não parece que vá haver neste ano.”

Sébastien Ogier ficou com o segundo melhor tempo no Shakedown desta quinta-feira de manhã, como pode ver nos artigos relacionados.

