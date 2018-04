O brasileiro Rodrigo Koxa bateu o recorde de maior onda surfada, na Praia do Norte, na Nazaré, superando em 61 centímetros o anterior registo do havaiano Garrett McNamara, de acordo com a Liga Mundial de Surf (WSL).

Na gala de atribuição dos prémios de ondas gigantes (XXL), Koxa venceu o prémio para a maior do ano, com a onda surfada em 08 de novembro de 2017, que o painel calculou ter 24,38 metros de altura, mais 61 centímetros do que o anterior máximo, de 23,77 metros, também na Nazaré e que estava na posse de McNamara.

De acordo com a WSL, o registo de Koxa passa a integrar o livro dos recordes do Guinness, substituíndo o anterior, que remontava a 01 de novembro de 2011.

Na sua página no canal Youtube, Koxa tamabém antes assinalara que teria sido a sua maior onda de sempre, a que surfou a 8 de novembro do ano passado.

Maior queda

Das dez ondas nazarenas nomeadas para os galardões, entre as 30 candidatas, além do prémio arrebatado por Koxa para a maior, foi ainda premiada a queda do ano (‘wipeout’) de Andrew Cotton, em 8 de novembro de 2017, na qual o britânico fraturou uma vértebra.

Nazaré Challenge

O vencedor do Nazaré Challenge, etapa portuguesa do circuito mundial de ondas gigantes, o brasileiro Lucas Chianca venceu o prémio de melhor desempenho global masculino, enquanto o galardão feminino foi entregue pela terceira vez à havaiana Paige Alms, superando a candidatura nazarena da brasileira Maya Gabeira.

Com uma só onda, em Jaws, no Havai, o havaiano Ian Walsh conseguiu juntar os prémios de melhor onda surfada e melhor tubo.

O também havaiano Aaron Gold arrecadou o troféu para melhor onda após remada, no mesmo local, batendo Lucas Chianca, que estava entre os nomeados para a categoria, com uma onda na Praia do Norte.

A Nazaré contava com outras nomeações, incluindo duas para melhor onda surfada (Ross Clarke-Jones e Sebastian Steudner), outras três para a maior (Ross Clarke-Jones, Sebastian Steudner e Benjamim Sanchis) e uma queda (Owen Schultz).