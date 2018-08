Robert Wickens foi operado com sucesso à coluna na sequência do grave acidente sofrido na corrida da IndyCar no passado domingo em Pocono. Mas a gravidade das lesões sofridas ao nível da medula espinal ainda estão por determinar, com o piloto canadiano a apresentar uma situação clínica presente estável.

A operação foi realizada nesta segunda-feira à noite no Hospital Lehigh Valley de Cedar Crest, em Allentown, na Pensilvânia (EUA), para onde Wickens foi transportado depois do acidente. A atualização do estado de saúde do piloto foi feita pela IndyCar.

O último boletim clínico informa que Wickens foi operado para “estabilizar uma fratura toráxica da coluna associada a uma lesão da medula espinal” sofrida na corrida de Pocono.

“Placas e parafusos de titânio foram colocados com sucesso na coluna de Wickens durante a operação, que foi realizada sem complicações”, continua o boletim.

Apesar de permanecer em “condição estável”, a saúde do piloto canadiano apresenta ainda várias dúvidas: “A gravidade da lesão na medula espinal é indeterminada nesta altura. É esperado que Wickens seja submetido a mais cirurgias para tratar as fraturas nos membros inferiores e no antebraço direito.”

Robert Wickens sofreu um violento acidente na corrida da IndyCar do passado domingo com o seu carro a ficar praticamente destruído e o piloto canadiano a ficar muito maltratado.