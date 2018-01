A vitória na etapa de sábado, trouxe um sabor amargo a Joan Barreda (Honda) que magoou o joelho direito numa queda a caminho de Uyuni (Bolívia).

Quando chegou à meta, o inevitável. O piloto espanhol não conseguia colocar o pé no chão e acreditou de imediato que tinha fraturado o joelho. Um cenário que caiu por terra este domingo. A equipa médica que observou o motard terá detetado apenas uma lesão muscular.

En medio de la tormenta me he salido de la pista y me ha caído la moto encima, golpeándome la rodilla. He pasado por los médicos y me han dicho que no hay nada roto. Vamos a ver si me la pueden fijar y así aguantar la etapa de mañana. #JoanBarreda5 #Dakar pic.twitter.com/cJpf5TtyZY