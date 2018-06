O Mundial de Motocrosse volta a passar por Portugal em 2019 com o regresso, pelo terceiro ano consecutivo, ao Crossódromo Internacional de Águeda nos dias 14 e 15 de setembro do próximo ano.

Os responsáveis do Águeda Action Club e o promotor do campeonato de MXGP (Youthstream) chegaram a acordo quanto à data da etapa portuguesa do Mundial em 2019 no decorrer da 11.ª prova do Mundial de 2018, a decorrer em Ottobiano, em Itália.

“O Crossódromo Internacional de Águeda irá acolher a caravana do MXGP nos dias 14 e 15 de setembro de 2019”, refere o clube anfitrião, citado pela Lusa, acrescentando que a cidade vai estar mais uma vez no caminho dos títulos mundiais de motocross.

Para a edição do próximo ano, referem os promotores, e depois do sucesso em 2018, o objetivo é elevar a fasquia e melhorar as condições para pilotos e equipas, sem esquecer o público, que deverá contar com mais lugares sentados no crossódromo.