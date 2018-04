O Ministério Público estará a investigar todos os jogos do Benfica desde a época 2013-2014 até à atualidade, num total de 163 partidas, segundo adianta este sábado o jornal Expresso.

Em causa, segundo o semanário, estão resultados alegadamente combinados, em que intermediários terão abordado jogadores adversários, para ajudarem o clube da Luz a vencer.

De acordo com o Expresso, alguns atletas estão a ser monitorizados pela Polícia Judiciária, havendo comunicações entre os suspeitos que já estão na posse das autoridades.

Ainda não terão sido feitas detenções, segundo adianta o jornal, apenas por "razões estratégicas".

As autoridades judiciárias suspeitam ainda que a denúncia anónima relativa a uma "rede com o intuito de destruir a hegemonia do Benfica" e a denúncia que envolve o guarda-redes do Marítimo, clube que recebe FC Porto esta jornada, terão partido de dirigentes encarnados.