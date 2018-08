A paragem de verão mo MotoGP e no Moto2 chega ao fim e os Mundiais estão de volta neste fim de semana e, com eles, Márc Marquez, Valentino Rossi, Miguel Oliveira e companhia...

O regresso de férias faz-se com o GP da República Checa, décima prova da época, no Circuito de Brno, que recebe o motociclismo de forma ininterrupta desde 1993.

Com 5,4 km de perímetro, a pista checa conta com 14 curvas (seis esquerdas e oito direitas) e a reta mais longa tem apenas 636 metros. A Corrida de MotoGP terá 21 voltas; a de Moto2 terá 19.

Na categoria rainha, Marc Márquez regressa de férias no comando do Mundial com uma vantagem de 46 pontos depois de ter ganho as duas últimas corridas antes da paragem de verão (Holanda e Alemanha).

O espanhol da Honda, porém, garante que o regresso será feito como se partisse do zero. Valentino Rossi é o segundo classificado e não desiste de chegar lá acima, mesmo assumindo as dificuldades. Por isso mesmo, pede mais à Yamaha.

No Moto2, Miguel Oliveira também está em segundo lugar, mas apenas a sete potos de Francesco Bagnaia. O piloto português continua a atacar o título da categoria intermédia e assume que o caminho é lutar pelas vitórias nas corridas.

O regresso à pista faz-se já a partir desta sexta-feira.

Horários do GP da República Checa:

SEXTA-FEIRA

08h00 Treinos Livres 1 Moto3

08h55 Treinos Livres 1 MotoGP

09h55 Treinos Livres 1 Moto2

12h10 Treinos Livres 2 Moto3

13h05 Treinos Livres 2 MotoGP

14h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO

08h00 Treinos Livres 3 Moto3

08h55 Treinos Livres 3 MotoGP

09h55 Treinos Livres 3 Moto2

11h35 Qualificação Moto3

12h30 Treinos Livres 4 MotoGP

13h10 Qualificação 1 MotGP

13h35 Qualificação 2 MotoGP

14h05 Qualificação Moto2

DOMINGO

07h40 Warm Up Moto3

08h10 Warm Up Moto2

08h40 Warm Up MotoGP

10h00 Corrida Moto3

11h20 Corrida Moto2

13h00 Corrida MotoGP