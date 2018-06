Miguel Oliveira está a apenas um pinto de distância do comando do Mundial de Moto2 após o GP da Catalunha deste domingo, no qual terminou no segundo lugar, atrás de Fabio Quartararo.

A sétima prova do calendário tem sido marcada pelas homenagens a Andreas Pérez, o jovem piloto de 14 anos que faleceu na sequência de um acidente sofrido há uma semana neste Circuito de Barcelona-Catalunha.

A emoção tem estado presente em Montmeló e, em pista, as Corridas não têm desiludido. Miguel Oliveira foi um dos protagonistas da categoria intermédia.

Quartararo partiu da pole position, mas não teve um bom arranque e foi ultrapassado por Ález Márquez, que partiu bem para ser o primeiro comandante no final da primeira volta. Mas o melhor arranque de todos foi o do Falcão português. Miguel Oliveira saiu do 17.º lugar da grelha para fechar a primeira volta em sétimo.

Depois de mais uma excelente partida, previsa-se mais uma exibição de luxo do piloto português da Ajo KTM. E assim foi. Volta e meia depois da partida, Oliveira já era quarto. Pouco depois, lutava pela liderança.

Ao terceiro ataque a Márquez e várias melhores voltas pelo meio, o Falcão saltou para o comando da Corrida com 7 voltas realizadas. Estava-se na iminência da corrida perfeita, da corrida mais perfeita de todas...

Mas Quartataro ainda não tinha dito tido. E o francês teve a última palavra a partir da volta 13 das 22 do GP da Catalunha. Aproveitando uma saída mais larga do português na Curva 4, Quartararo passou para frente para não mais deixar a liderança.

Miguel Oliveira foi ficando com o primeiro lugar a cerca de 2 segundos de distância e o francês conseguiu manter-se à distância de mais ameaças. Mas também o Falcão tratou de não deixar Márquez aproximar-se do seu segundo lugar.

E, com este pódio, e com Francesco Bagnaia no oitavo lugar da prova, o Falcão português ficou a apenas a um ponto do topo da classificação do Mundial.

Classificação do GP da Catalunha de Moto2:

Veja o Filme de Corrida.

Classificação do Mundial de Moto2:

1. Francesco Bagnaia, 119 pontos

2. Miguel Oliveira, 118

3. Álex Márquez, 94

