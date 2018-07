Max Verstappen (Red Bull) comenta a vitória o GP da Áustria de F1 deste domingo:

“Estou bastante perto nos pontos dos terceiro, quarto e quinto. Isso é bom. Tive de recuperar um bocado, mas estamos de volta ao jogo. As pistas que tivemos até agora não foram as melhores para nós, com exceção do Mónaco, claro, mas temos umas boas corridas a seguir. Espero [que os outros fiquem preocupados], mas vamos ver. Ainda precisamos de mais potência, no geral, para lutar por todas as corridas, mas continuamos a trabalhar, também pelo lado da equipa, para melhorar o carro.”