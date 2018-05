A Red Bull anunciou uma estreia absoluta para o período de testes oficiais da Fórmula 1 que vão decorrer nestas terça e quarta-feira em no Circuito de Barcelona-Catalunha: Jake Dennis.

O piloto de desenvolvimento no simulador da Red Bull irá estrear-se ao volante de um F1 no segundo dia de testes, enquanto Max Verstappen tomará conta do RB14 no primeiro dia.

Este é, pelo menos, o programa desenhado, pois a Red Bull adverte que as previsões ainda “incertas” do tempo podem levar à alteração deste alinhamento.

Jake Dennis tem 22 anos e compete atualmente no Blackpain GT3 Series. E, pela sua parte, agradece a oportunidade prometendo trabalho.

‼️ ANNOUNCEMENT ‼️

Very excited to be taking part in the official F1 test this week for Aston Martin Red Bull Racing in the RB14! I can’t thank the team enough for this opportunity. Let’s get to work! #F1 #Redbull @gettyimages 📸 pic.twitter.com/JK7rovrLhw

— Jake Dennis (@JakeDennis19) 14 de maio de 2018