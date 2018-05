Lewis Hamilton colocou nesta terça-feira um vídeo nas redes sociais em que homenageia o seu pai «responsabilizando-o» pelo sucesso conseguido: em suma, ser tetracampeão mundial de Fórmula 1.

Sob o lema “Um miúdo com um sonho: o que te move”, o vídeo dentro da esfera de um dos seus patrocinadores não traz imagens inéditas, mas trá-las com um discurso em que Anthony Hamilton recebe este tributo e forma de agradecimento.

Lewis recorda que a sua entrada no mundo das corridas de carros, nos kartings, aos 8 anos, começou como um passatempo: “Algo que eu e o meu pai fazíamos juntos.”

E é este também o mote na homenagem publicada. “A certa altura, o meu pai tinha quatro empregos só para podermos continuar com os kartings”. À noite, depois do trabalho, “ele ia para a garagem trabalhar no carro”. A dedicação é relevada: “Ele abdicou de tudo por mim

“Mas foi o apoio dele que me fez sentir capaz de fazer tudo”, explica Lewis Hamilton am jeito de epílogo: “Eu não seria quatro vezes campeão do mundo se não fosse o meu pai. Ele ensinou-me que se queremos algo precisamos de ir atrás disso: nunca desistir.”