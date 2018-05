A Ferrari informou que trocou o motor do carro de Kimi Raikkonen depois dos Treinos Livres de sexta-feira.

O motor do carro do finlandês deitou algum fumo na sessão da tarde e a equipa italiana decidiu trocar “o bloco inteiro por precaução” com o motor de combustão interna, o turbo e o MGU-H (recuperador de energia do turbo) a serem enviados para a fábrica para serem agora analisados.

Out of precaution, the full block (ICE+turbo+MGU-H) on #Kimi7’s car will be taken down for checks and replaced for tomorrow. #SpanishGP

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 11 de maio de 2018