Jorge Lorenzo continua a alta velocidade no MotoGP e obteve neste sábado a pole position para o GP da Catalunha de MotoGP.

O piloto espanhol da Ducati continua a somar bons resultados na altura da época em que a mudança para a Honda na próxima temporada ficou consumada.

Lorenzo venceu a última prova do Mundial, em Mugello, antes de consumar a saída de Borgo Panigale e agora estreou-se com uma pole position pela equipa italiana liderando a primeira linha da grelha à frente do seu próximo companheiro de equina na Honda, Marc Márquez, e do atual na Ducati, Andrea Dovizioso.

Mas não foi sem trabalho e alguma irritação que Lorenzo arrancou para a parte final desta Qualificação que acabou por ser «sua»...

Lorenzo rodou no Circuito de Barcelona-Catalunha em 1m38.680s deixando Márquez a 6 centésimos de segundo. O campeão mundo teve de passar pela Q1, mas, aí, não teve prolemas em dominar a sessão e, nesta Q2, voltou a impor o seu ritmo que só consegue ser contrariado pelas Ducati.

Dovizioso fechou a primeira linha da grelha a 2 décimos de segundo de Lorenzo, com o primeiro da segunda linha quase a meio segundo do tempo da pole position.

Qualificação para o GP da Catalunha (MotoGP):

