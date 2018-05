Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de Treinos Livres para o GP de França de Moto2 com o oitavo tempo combinado.

O piloto português tinha feito o nono tempo de manhã e melhorou o seu desempenho para 1m37.362s sendo o sétimo dos TL2.

O mais rápido da sessão da tarde foi Francesco Bagnaia. Miguel Oliveira ficou a 0.280s do italiano.

No cômputo geral, o piloto português fechou o dia com o seu tempo dos TL2 a 0.361s do melhor registo combinado feito por Marcel Schrotter nos TL1.

Tempos combinados dos TL1 e TL2 para o GP de França de MotoGP:

Here are the times for #Moto2 at the end of the Friday action in Le Mans#FrenchGP pic.twitter.com/VQ0uTCQrsa

— MotoGP™🇫🇷🏁 (@MotoGP) 18 de maio de 2018