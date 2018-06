Sebastian Vettel venceu neste domingo o GP do Canadá de Fórmula 1 recuperando o primeiro lugar do Mundial.

O alemão da Ferrari saiu da pole position para uma corrida que começou logo com um acidente entre Lance Stroll (Williams) e Brendon Hartley (Toro Rosso).

Valtter Bottas (Mercedes) tentou chegar-se a Vettel, mas não conseguiu; Max Verstappen (Red Bull) ficou com o último lugar do pódio.

A Ferrari voltou a vencer no Canadá 14 anos depois e Vettel passou para a fente do Mundial com 1 ponto de vantagem sobre Lewis Hamilton (Mercedes).

É tudo isto que pode recordar num vídeo de 60 segundos da F1: