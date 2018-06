Gelson Martins, Bruno Fernandes e William Carvalho rescindiram com o Sporting, apurou a TVI.

Os três jogadores entregaram as cartas de rescisão na Liga de Clubes, na Federação Portuguesa de Futebol, no Sindicato de Jogadores e no Sporting Clube de Portugal e o clube leonino já comunicou as rescisões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Os internacionais portugueses têm agora sete dias para voltar atrás na decisão, conforme estipulado na lei, caso pretendam.

Os três jogadores juntam-se a Rui Patrício e Podence, os primeiros a avançar para a rescisão, a 1 de junho.

Os jogadores do Sporting tinham até 14 de junho para tomar esta decisão, já que nesse dia se cumprem os 30 dias após os incidentes na Academia de Alcochete.