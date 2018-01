O circuito de Montmeló, nos subúrbios de Barcelona, receberá os testes de inverno da temporada de 2018 da Fórmula 1 a partir de 26 de fevereiro, e os pilotos poderão testar os monolugares num novo asfalto.

O trabalho está em andamento na Catalunha, como revelado nas fotos publicadas nas redes sociais.

Getting closer to the second and... last lap! Today has started the second asphalt layer! Works go fast! pic.twitter.com/GFrKrS3CdG