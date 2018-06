A Mercedes anunciou nesta sexta-feira que todos os “seis carros” que estão equipados com os seus motores terão componentes novos no GP de França de Fórmula 1 deste fim de semana.

Além dos dois Flecha de Prata da Mercedes, também os Force India e os Williams terão assim, novos turbos, MGH-U (recuperador de energia do turbo) e motor de combustão interna.

NEWS: All six @MercedesBenz powered cars have been fitted with a fresh Turbocharger, MGU-H and Internal Combustion Engine (ICE) for the #FrenchGP 🇫🇷

More info to follow about specification after #FP2... pic.twitter.com/tLl2rin44l

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 22 de junho de 2018