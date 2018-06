Lewis Hamilton liderou os Mercedes no arranque dos Treinos Livres para o GP de França de Fórmula 1 fazendo o melhor tempo da primeira sessão desta sexta-feira.

O inglês campeão do mundo rodou em 1:32.231 batendo o sem companheiro de equipa, Valtteri Bottas, por 0.140s.

Os renovados Mercedes tiveram o Red Bull de Daniel Ricciardo a segui-los de perto na folha de tempos, mas o Ferrari já ficaram, pelo menos mais de 7 décimos de segundo.

Nuns TL1 marcados por muito vento neste regresso de Paul Ricard e de França ao Mundial de F1, foram várias as saídas de pista ao longo da sessão, com Marcus Ericsson a ter a última a dois minutos do fim.

🚩 RED FLAG 🚩

Marcus Ericsson slides off into the wall with a few minutes to go

His car sets ablaze, but the Sauber man appears to be okay#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/rEkE1fbptA

— Formula 1 (@F1) 22 de junho de 2018