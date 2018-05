Os Force India de Esteban Ocon e Sergio Pérez foram eliminados na Q2 da Qualificação para o GP de Espanha de Fórmula 1.

Charles Leclerc (Sauber), Pierre Gasly (Toro Rosso) e Stoffel Vandoorne (McLaren) foram os outros eliminados na segunda ronda.

Sebastian Vettel voltou a deixar o Ferrari com o melhor tempo, com os pilotos mais rápidos a utilizarem nesta Q2 os pneus macios – com que irão partir no domingo.