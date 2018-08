A Red Bull anunciou que Pierre Gasly integrará a equipa de Fórmula 1 em 2019 fazendo dupla com Max Verstappen.

O piloto francês de 22 anos (campeão da GP2 em 2016) é atualmente o 13.º classificado do Mundial de F1, com 26 pontos, ao final de 12 corridas pela Toro Rosso.

“A Equipa tem o prazer de anunciar que Pierre Gasly irá juntar-se a nós a partir do começo da época 2019 para correr ao lado de Max.”

A Red Bull refere que Gasly, iniciado na F1 no ano passado na Toro Rosso, “tem tido uma impressionante primeira temporada completa neste ano” destacando o quarto lugar no GP do Bahrain e mais dois top 10 no que já decorreu do campeonato.

Gasly reconheceu que passar da Toro Rosso para a Rd Bull é a realização de um sonho perseguido há vários anos.