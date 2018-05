A Fórmula 1 abriu uma via direta para os adeptos do desporto expressarem as suas opiniões.

A «F1 Fan Voice» («Voz dos Adeptos da F1») é uma iniciativa online abrindo um canal em que os fãs são convidados a dizer o que pensam da atualidade e também para o futuro.

Esta nova comunidade acessível em www.f1fanvoice.com – que surge dentro do propósito da Liberty Media de aproximar mais a F1 dos adeptos – promove os contributos pessoais dos fãs através de sugestões, sondagens, inquérito, fóruns ou blogs.

Este espaço está aberto a todos mediante registo tendo já recebido 24 mil subscrições, 100 mil votações, 20 mil inquéritos e com mais de 400 blogs abertos.

