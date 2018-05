Bruno Magalhães (Skoda Fabia R5) foi oitavo na qualificação do Rali das Canárias que arrancou para a estrada nesta quinta-feira.

O piloto português, que faz equipa com Hugo Magalhães, cumpriu a espécie de prólogo em 2m05.365s ficando a 3.265s do letão Nikolay Gryazin (Skoda Fabia R5), o mais rápido do dia, como noticia Lusa.

Bruno Magalhães defende o terceiro lugar de 2017, a mesma posição com que concluiu a primeira prova do Europeu, no Rali dos Açores, em abril.

Diogo Gago (Peugeot 208 R2), que venceu o Rali dos Açores na categoria Júnior Sub-27, começou agora como terceiro classificado cumprindo o curto traçado em 2m15.090s.

O português foi batido apenas pelo austríaco Simon Wagner (a 118 milésimos de segundo) e pelo espanhol Effrén Llarena (a 494 milésimos) – ambos também em Peugeot 208 R2.