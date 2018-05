Daniel Ricciardo após a obtenção da pole position para o GP do Mónaco de Fórmula 1:

“Tenho-me sentido muito bem toda a semana e vamos tentar continuar assim amanhã [domingo]. Com 1 e 10 segundos aqui... Tenho a certeza que parece bom na TV, mas no carro é deliciante! Marcámos uma posição na quinta-feira e fomos os mais rápidos em todas as sessões. Agora é a corrida de amanhã e depois festejamos”.