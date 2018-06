O médico Frederico Varandas, que se demitiu da direção clínica do Sporting na sequência das agressões a jogadores e técnicos na Academia de Alcochete, vai estar esta noite no Jornal das 8 da TVI e na 21.ª Hora na TVI24.

Frederico Varandas, que em entrevista à TVI já tinha apontado a "degradação do estado geral do Sporting" como a principal causa para a sua demissão, era o diretor clínico do Sporting desde agosto de 2011, após a saíde de José Gomes Pereira.

O ex-médico dos leões mostrou-se ainda disponível para uma possível candidatura à presidência do clube de Alvalade.