O presidente do Sporting divulgou, nesta terça-feira, algumas mensagens de telemóvel trocadas com os jogadores Bruno Fernandes, Gelson Martins e com o empresário de Bas Dost, chamando a atenção para as datas em que estas ocorreram, ou seja, antes de os pedidos de rescisão terem sido entregues.

"Mas, porque vivemos num mundo de enganos que necessitam de verdades. Mensagens trocadas entre mim e o agente de Bas Dost dia 22.5 2018 e Bruno Fernandes e Gelson Martins dia 5.6.2018. Datas das cartas de rescisão: Bas Dost - fim das férias 21.6, carta data 11.6; Bruno Fernandes - carta data 8.6; Gelson Martins - carta data 6.6", escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

O presidente leonino lembrou, também, que a demissão da direção continua em cima da mesa, caso os jogadores recuem na decisão.

"Serviços continuam prontos para receber qualquer pedido de AG destitutiva e nós prontos para receber as cartas, em conformidade com o que mencionei ontem, dos 6 jogadores que rescindiram, para pedirmos demissão imediata."

