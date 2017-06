O Governo do Peru vai investir seis milhões de dólares (cerca de 5,4 milhões de euros), e declarar o evento de “interesse nacional”, na edição de 2018 do Dakar.

Segundo revelou à agência EFE fonte da PromPeru, organismo estatal responsável pela promoção turística do país, a verba foi aprovada pelo Governo e implica a montagem de um sistema de segurança em torno do evento e a criação de ‘stands’ para as equipas.

Em 2018, o Rali Dakar, ‘prova rainha’ do todo o terreno, vai comemorar o 40.º aniversário, o 10.º em terras sul-americanas, e atravessará o Peru, Bolívia e Argentina.

Na quarta-feira, o ministro peruano do Comércio e Turismo, Eduardo Ferreyros, tinha adiantado que o Peru iria investir a mesma verba canalizada na última edição em que o Dakar atravessou o país, em 2013.

Na edição de 2018, o Peru será palco de seis etapas, centradas no deserto peruano, e os responsáveis prometem “surpresas interessantes”.