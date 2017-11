Cristiano Ronaldo foi pai pela quarta vez. Alana Martina nasceu este domingo, 12 de novembro, pouco depois das 20:00, em Madrid, no hospital universitário Quirón de Pozuelo de Alarcón .

O jogador publicou logo uma fotografia no Instagram e no Facebook com a bebé, a mãe Georgina Rodríguez e Cristianinho.

Ronaldo diz que estão ambas "muito bem" e que estão todos "muito felizes!".

A Alana Martina acaba de nascer! Tanto a Geo como a Alana estão muito bem! Estamos todos muito felizes! ❤️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 12, 2017 at 12:19pm PST

Foi no dia 27 de outubro que o jogador contou, também via redes sociais, qual o nome que escolheu para a menina.

Ronaldo quis partilhar com os fãs e explicou que ele escolheu Alana e a mãe escolheu o segundo nome, Martina. "Acho que é um nome muito bonito", congratulou-se o jogador.

Esta é a primeira filha da modelo, de 22 anos, e já a quarta do jogador, pai de Cristianinho, de sete anos, e dos gémeros Eva e Mateo, atualmente com cinco meses, e que nasceram nos Estados Unidos, com recurso a barriga de aluguer.

O Sporting, o clube que formou Cristiano enquanto jogador profissional, deu os parabéns ao craque no Twitter.

Parabéns pelo nascimento da Alana, @Cristiano! Mais uma Leoa! 💚🎉 — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 12 de novembro de 2017

Nos últimos meses, Georgina publicou fotografias no Facebook, a atestar o seu lado maternal com os filhos de Cristiano.

Sobran las palabras ❤️ Os amo A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 16, 2017 at 12:23pm PDT

Felices amorosos buenos días ❤️👸🏻👸🏻👸🏻☀️♥️✨ #amor A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Sep 30, 2017 at 2:27am PDT

Díganme si esto se puede aguantar!!!! #myboy💙 Buen día☀️☀️☀️ A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Oct 23, 2017 at 2:21am PDT