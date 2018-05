O MotoGP está de volta neste fim de semana com a chegada à Europa, para a quarta etapa da época, mas quando muitos dizem que o campeonato vai começar verdadeiramente.

O que é um facto é que já começou e chega com Marc Márquez na crista da onda. O campeão do mundo da Honda chega ao Circuito de Jerez depois de ganhar a última corrida e de ter subido a vice-liderança do Mundial.

No comando da classificação está Andrea Dovizioso, que voltou a esse posto depois de abrir o Mundial com uma vitória para a Ducati. A terceira vitória da época (segunda cronologicamente) foi para Cal Crutchlow (da privada LCR Honda).

No plano dos triunfos, de facto, o Mundial ainda não começou para a Yamaha, mas Maverick Viñales tem vindo em crescendo encabeçando a tentativa de recuperação da equipa japonesa terá, seguramente, uma prova real em Espanha.

Aquela e todas as outras provas começam já na sexta-feira no circuito sinuoso, técnico, com 13 curvas (5 esquerdas e 8 direitas) de Jerez, onde a maior reta no perímetro de 4,4 km não ultrapassa os 607 metros.

É também aqui que Miguel Oliveira vai lutar pela primeira vitória da época no Moto2.

O piloto português chega à Europa no quarto lugar do Mundial da categoria intermédia depois dos dois consecutivos terceiros lugares nas últimas corridas. Num campeonato muito competitivo (em que o segundo lugar está a apenas quatro pontos), o primeiro objetivo do piloto português da Ajo KTM será, entretanto, não deixar fugir o líder, Francesco Bagnaia, que está a 14.

Horários do GP de Espanha:

SEXTA-FEIRA:

08h00 Treinos Livres 1 Moto3

08h55 Treinos Livres 1 MotoGP

09h55 Treinos Livres 1 Moto2

12h10 Treinos Livres 2 Moto3

13h05 Treinos Livres 2 MotoGP

14h05 Treinos Livres 2 Moto2

SÁBADO:

08h00 Treinos Livres 3 Moto3

08h55 Treinos Livres 3 MotoGP

09h55 Treinos Livres 3 Moto2

11h35 Qualificação Moto3

12h30 Treinos Livres 4 MotoGP

13h10 Qualificação 1 MotoGP

13h35 Qualificação 2 MotoGP

14h05 Qualificação Moto2

DOMINGO:

07h40 Warm Up Moto3

08h10 Warm Up Moto2

08h40 Warm Up MotoGP

10h00 Corrida Moto3

11h20 Corrida Moto2

13h00 Corrida MotoGP