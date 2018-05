Um ano depois de ter iniciado o «calvário» de resultados com a Yamaha, Valentino Rossi continua sem conseguir inverter a tendência.

Em Jerez este sábado, Rossi e Maverick Viñales voltaram a mostrar que as coisas não estão bem para os lados da Yamaha e na qualificação para o GP de Espanha, o italiano não foi além do 10.º lugar e por isso vai sair da quarta linha da grelha de partida.

Valentino Rossi voltou a revelar que os pneus continuam a ser o problema principal: "O sentimento foi muito parecido com o de sexta-feira. Não estive mal de manhã enquanto as temperaturas estiveram mais baixas, mas da parte da tarde, com o tempo mais quente sofri muito com os pneus. É uma pena porque tentamos muitas alterações à configuração da moto, mas não conseguimos melhorar, por isso vou começar do 10.º lugar, o que não é fácil, e para além disso o meu ritmo não é fantástico. Vamos ver o que vai acontece”.