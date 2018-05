Valtteri Bottas (Mercedes) foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do GP de Espanha, quinta ronda do Mundial, ao realizar a sua melhor volta ao circuito da Catalunha em 1m18,148s, numa sessão em que o piloto da Mercedes utilizou pneus macios e trabalhou claramente para encontrar a melhor afinação para a corrida de domingo, tendo realizado mais de 22 voltas com os mesmos pneus e revelando um ritmo aceitável.

O segundo melhor tempo acabou nas mãos de Lewis Hamiltom (Mercedes) que chega a Barcelona como líder do Mundial, a 0,849s do seu companheiro de equipa e na frente de Sebastian Vettel (Ferrari) a 0,950s do mais rápido utilizando pneus supermacios,

Numa sessão que ficou marcada por algumas saídas de pista, entre as quais a de Daniele Ricciardo (Red Bull), que bateu no muro de protecção da curva quatro, terminando assim mais cedo a sessão de treinos livres, destaque ainda para Max Verstappen (Red Bull) que acabou a sessão com o quarto melhor tempo mas a 1,039s de Bottas.

Nota negativa nesta primeira sessão de treinos livres para os carros da Williams, que voltaram a mostrar grandes dificuldades de afinação, com Robert Kubica e Lance Stroll a terminarem com os dois piores tempos deste primeiro apronto para o GP de Espanha.

A segunda sessão de treinos livres terá o seu inicio às 14h00.