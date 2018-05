Marc Márquez continua a escrever a sua história no Mundial de MotoGP. O campeão do mundo em título alcançou em Le Mans o seu terceiro triunfo consecutivo da temporada, e desta forma entrou no selecto clube dos pilotos com mais vitórias na classe rainha do mundial de motociclismo.

Com a vitória no GP de França, Márquez igualou, o australiano Casey Stoner. Agora o hexacampeão tem na mira e a apenas a uma vitória, Jorge Lorenzo, para entrar no top cinco dos pilotos com maior número de triunfos no mundial.

Quando isso acontecer, Marc Márquez, passa a ser o segundo piloto no ativo com maior número de triunfos, só atrás de Valentino Rossi que já soma 115 vitórias conquistadas desde que chegou ao campeonato do mundo.