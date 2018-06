O Campeonato do Mundo de Trial GP chega este fim de semana a Portugal para a realização da quarta ronda da temporada que terá lugar em Gouveia.

O piloto espanhol da Honda, Toni Bou, é o líder do mundial com mais sete pontos que Jeroni Fajardo, e na ronda portuguesa quer engrossar a sua extensa lista de recordes. É que se vencer em Portugal, Toni Bou alcança a sua vitória número 100 no campeonato, o que fará do piloto espanhol o maior vencedor da história do Campeonato do Mundo de Trial.

A prova de Gouveia arranca no sábado, dia reservado para a qualificação que decidirá a ordem de partida no dia seguinte. No domingo, terá lugar a corrida com duas voltas pelas zonas de obstáculos que vão definir quem será o vencedor da quarta ronda da temporada, aquela que marca o final da primeira metade do campeonato do mundo 2018.