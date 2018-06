Fernando Alonso com o Toyota número 8 terminou os treinos livres para as 24 Horas de Le Mans que se disputam este fim de semana, com o segundo melhor tempo.

O melhor registo destes treinos livres foi para o Toyota número 7, com Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez, que realizou a sua melhor volta em 3m18,718s, meio segundo mais rápido do que o carro do piloto espanhol, que conta ainda com Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima como companheiros de equipa.

Já o terceiro melhor tempo nesta sessão de treinos livres foi para o carro da Rebellion Racing com Thomas Laurent, Mathias Beche e Gustavo Menezes que terminaram a 0,708s do topo da tabela de tempos.

Ainda quarta-feira tem lugar a qualificação 1, onde os carros da marca nipónica são os favoritos a realizarem os melhores tempos.

Standings at the end of today's free practice session at #LEMANS24 1/2 pic.twitter.com/oubl7S862x — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) 13 de junho de 2018

