O responsável pela equipa da Mercedes na F1, Toto Wolff, admite que está preocupado com a falta de competitividade revelada pelos seus carros no GP do Mónaco do ano passado.

Wolf admite que “nos últimos anos temos tido sempre pistas em que estamos melhor que outras, e o Mónaco é uma daquelas em que rendemos abaixo do esperado”, sublinhou o responsável pela equipa da Mercedes em declarações ao «Motosport».

Em 2017, Valtteri Bottas terminou o GP do Mónaco na quarta posição, enquanto Lewis Hamilton foi sétimo. “Ainda não descobrimos qual a razão de o nosso carro não ser rápido nas curvas do Mónaco” acrescentou Toto Wolff.

Já Lewis Hamilton acredita que a próxima prova do Mundial de Fórmula 1 pode ser difícil para a Mercedes e espera que a Red Bull volte a estar forte.

“Se olharmos para Daniel Ricciardo e o que ele fez em Espanha, onde era mais rápido no último setor, e o último setor é só pressão aerodinâmica. Então percebemos que os pilotos da Red Bull vão ser rápidos no Mónaco e difíceis de bater”.

Recorde-se que o GP do Mónaco, sexta prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 tem lugar no próximo fim-de-semana.