Esteban Ocon é o novo aliado de Lewis Hamilton no Campeonato do Mundo de F1, depois de Toto Wolf, responsável pela equipa da Mercedes ter confirmado que ordenou ao piloto da Force India Mercedes que deixasse passar Hamilton no GP do Mónaco.

Ocon que tinha sido questionado sobre o assunto após a corrida no principado, respondeu aos jornalistas de forma rápida “perguntem ao chefe”.

Ora a publicação belga «La Dernière Heure» foi mesmo perguntar a Toto Wolff, e o responsável pela Mercedes confirmou mesmo que, “sim demos essa indicação. Porque é assim que funciona."

Recorde-se que a passagem da 12.ª volta do GP do Mónaco, Hamilton foi o primeiro piloto a entrar nas boxes para a troca de pneus tendo regressado à pista na sexta posição atrás de Ocon.