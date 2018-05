Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o vencedor da 52.ª edição do Rali de Portugal. O piloto belga alcançou a sua primeira vitória na prova portuguesa e mais do que isso ascendeu à liderança do Campeonato do Mundo de Ralis.

No último dia de prova, Neuville geriu a vantagem que conquistou e acabou por confirmar a vitória. Já a luta pelo terceiro lugar esteve bastante animada com Teemu Suninen (M-Sport) a ficar com o lugar mais baixo do pódio.

