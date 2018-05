Thierry Neuville (Hyundai i20) saiu para a estrada este sábado como líder do Rali de Portugal, depois de na sexta-feira, o primeiro dia «a sério» da sexta prova do Mundial de Ralis, os mais sérios adversários de Neuville pela vitória na prova terem ficado pelo caminho.

Foi uma verdadeira razia no pelotão apanhando dois líderes e o campeão em título da prova portuguesa. O primeiro líder a abandonar a prova foi Ott Tänak (Toyota Yaris), que trazia o comando da véspera e pouco depois foi a vez do segundo carro da equipa japonesa: Jari-Matti Latvala.

Mas não ficou por aqui. Sébastien Ogier (Ford Fiesta), pentacampeão do mundo, líder do Mundial e campeão em título do Rali de Portugal teve um despiste forte na quinta especial que o mantém igualado com Markku Alén entre os recordistas de triunfos (5) na prova portuguesa.

Na mesma sétima especial que ditou o abandono de Paddon e a liderança de Neuville, a Hyundai perdeu ainda o seu segundo carro: Andreas Mikkelsen. Pelo lado positivo da tirada, a equipa sul-coreana fica agora com o vice-comandante do Mundial a poder subir ao comando do WRC no final do Rali de Portugal.