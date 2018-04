Sebastian Vettel voltou a fazer «magia» este sábado ao conquistar a pole position para o GP do Azerbaijão que domingo terá lugar no circuito urbano de Baku.

O piloto da Ferrari, líder do mundial, conquistou a sua terceira pole consecutiva em quatro rondas do campeonato.

Esta foi a segunda vez que Vettel consegui tal feito na sua carreira, e é bom lembrar que a primeira vez que alcançou três poles consecutivas foi em 2013, ano em que foi campeão.

Veja aqui a volta «canhão» de Sebastain Vettel que lhe valeu a pole position para o GP do Azerbaijão.

WHAT A LAP 💥

Sebastian Vettel was brilliant in Baku 👏

Here's how he stormed to pole 🇦🇿@ScuderiaFerrari #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/FWRBkeITuj

— Formula 1 (@F1) 28 de abril de 2018