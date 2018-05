As temperaturas elevadas e o novo asfalto do circuito da Catalunha podem estar na origem do comportamento dos pneus supermacios que normalmente são aqueles que proporcionam aos pilotos tempos mais rápidos.

Daniel Ricciardo (Red Bull) não escondia por isso a sua estranheza no final da segunda sessão de treinos livres para o GP Espanha, depois de ter realizado o seu melhor tempo com pneus macios. Alias o mesmo aconteceu com Lewis Hamilton, que acabou por ser o piloto mais rápido na segunda sessão de treinos livres.

“Não fomos rápidos com os supermacios e apenas os pneus da frente pareciam estar a funcionar. Não sei se será por causa da condições. Mas a verdade é que fui mais rápido com os macios e mesmo com os médios, o que acaba por criar novas opções para a corrida, o que pode ser bom”, sublinhou o piloto australiano no final dos treinos livres desta sexta-feira.

Questionado sobre a possibilidade de utilizar os pneus macios na qualificação de sábado, o piloto da Red Bul não abriu o jogo: “pode ser uma possibilidade, sim, podemos pensar nessa possibilidade mas também podemos optar pelos pneus de composto médio”, acrescentou o australiano com um sorriso.